В подмосковном Орехово-Зуево обрушился подъезд жилого дома

В подмосковном городе Орехово-Зуево в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате взрыва полностью обрушился один подъезд. По предварительным данным, есть погибшие.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что по первым данным, в подъезде многоквартирного дома в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки. "Дом кирпичный, 5 этажей, 4 подъезда. Идет эвакуация всех жильцов", - говорится в сообщении МЧС.
На месте взрыва работают поисково-спасательные службы.
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