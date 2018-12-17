По данным МЧС, под завалами могут находиться от четырех до восьми человек. В оперативном штабе, созданном на месте происшествия, агентству сообщили, что под завалами могли погибнуть один или два человека, добавив, что информация о жертвах проверяется.

В свою очередь РИА Новости также со ссылкой на региональное МЧС сообщает о троих пострадавших при обрушении. Еще четыре человека могут находиться под завалами. Состояние пострадавших собеседники РИА Новости не уточнили.

Площадь обрушения кровли составила 170 квадратных метров. По предварительным данным, обрушение произошло под тяжестью снега, рассказали "Интерфаксу" в службе технического надзора региона.

Обновление: Из-под завалов извлечены три человека, сообщили в региональном МЧС. Они госпитализированы. Еще четверо могут находиться под обломками.