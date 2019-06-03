В ночь на 2 июня во время драки в подмосковной деревне Путилково убили бывшего бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает ТАСС. Как рассказал друг погибшего Иван Богданов, Белянкин гулял с девушкой в районе жилого комплекса "Новое Тушино" и, увидев, как 15 человек избивают прохожего, вступился за него.
© DELFI / Audrius Solominas

В результате произошел конфликт, во время которого Белянкин выстрелил в воздух из пистолета, но его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Как сообщает телеканал "360", у Белянкина был травматический пистолет.

"Он увидел, что дерутся более 10 человек, и попытался разнять противоборствующих. Однако один из участников драки ударил его ножом, отчего потерпевший скончался", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Еще одного пострадавшего во время конфликта доставили в больницу с ранением брюшной полости. Друг погибшего заявил, что к убийству причастны выходцы из южных регионов России. Еще один друг погибшего, Иван Суханов, рассказал агентству, что Белянкин во время службы воевал в Сирии, но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он планировал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН.

Статьи по теме:
В Черногории осудили двух россиян за попытку госпереворота  (4)
Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы  (35)

РБК со ссылкой на друга Белянкина Сергея Иванова пишет, что одним из подозреваемых является сотрудник бара "БирХаус", возле которого проходила драка. Погибший был ефрейтором и четыре года служил в подразделении спецназа.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, опубликованной на сайте ведомства, между потерпевшим и группой молодых людей "из-за личных неприязненных отношений" произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Имена участников конфликта СК не называет.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на 8 января 2017 года в кафе "Старый замок" в Самаре. Бывший полицейский Рустам Иваев и его брат отдыхали в заведении вместе с супругами. На другом конце зала в отдельной кабинке выпивала компания молодых людей - трое мужчин и девушка. Кто-то из этой компании зажег сигарету, а затем дважды проигнорировал просьбы персонала прекратить курить.

В этот момент в конфликтную ситуацию вмешался Рустам Иваев. Сразу после этого началась жестокая драка. Кавказцы принялись избивать Рустама и его брата. В ход пошли посуда, бутылки, табуретки, а потом и нож. Трем охранникам кафе не удалось разнять участников потасовки. Иваев получил ножевые ранения шеи и живота и скончался по дороге в больницу.

NEWSru.com
Статьи по теме:

МИД РФ вовремя не выслал из Швеции дипломата, который "курировал" обвиняемого в шпионаже (3)

Шведские СМИ назвали имя сотрудника посольства России...

The Telegraph: сотни наемников ЧВК Вагнера поддерживают лидера ливийских повстанцев (17)

Сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера,...

The Bell раскопал историю ЧВК Вагнера и причину назначения ее куратором "повара Путина" (4)

Идея создания в РФ частной военной компании родилась в...

Подполковник польской разведки: в мире секретных служб война не прекращается ни на секунду (26)

Вербовка, работа в "горячих точках" от стран Африки до...

Россия

В Подмосковье зарезали бывшего бойца спецназа ГРУ, который вступился за прохожего (1)

В ночь на 2 июня во время драки в подмосковной деревне...

В России впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа (50)

В СССР существование секретного протокола к договору о...

ВИДЕО: Не проскочил… В Петербурге скоростной катер убил 18-летнего спортсмена

Член сборной России Артём Акимов погиб на тренировке,...

Путин подписал указ о присвоении имен 40 российским аэропортам (5)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о...

ФОТО, ВИДЕО: в цехе по производству тротила в Дзержинске прогремели взрывы, много пострадавших (24)

Три взрыва прогремели на заводе "Кристалл" в Дзержинске...

TOP новостей

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (60)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Идеальное время для отдыха: в Литве установится жаркая погода

В понедельник утром в Литве установится зона высокого...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (2)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...

Подешевевший фунт стерлингов усложняет ситуацию эмигрантов: есть два выхода (96)

Курс фунта стерлингов из-за Brexit упал, что снижает...