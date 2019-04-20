Иешива "Торат Хаим" была подожжена в пятницу в Подмосковье в канун праздника Песах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главного раввина Москвы Ольгу Есаулову.
© A.Didžgalvio nuotr.

По ее словам, при поджоге высшего иудейского духовного учебного заведения никто не пострадал, несмотря на то, что в иешиве находилось немало людей, а на двери была обнаружена нарисованная свастика.

"Никто, слава Богу, не пострадал. Людей там было достаточно много - и студенты, и гости, которые приезжали на Песах, никто не пострадал. Пострадал склад, где хранилось кошерное мясо. На одну из дверей здания нанесли свастику", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время происшествие расследуют правоохранители. "В воскресенье вечером мы сможем дать какую-то более детальную информацию", - сообщила Есаулова.

Пресс-секретарь главного раввина Москвы рассказала, что перед произошедшим в адрес иешивы угроз не поступало, а в период празднования будут предприняты дополнительные меры безопасности. Песах празднуется семь дней в Израиле и восемь дней - за его пределами.

Иешива "Торат Хаим" была основана раввином Мойше Соловейчиком.

Песах - один из главных праздников иудаизма, посвященный исходу евреев из Египта, правзднование которого в 2019 году началось вечером 19 апреля.

NEWSru.com
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