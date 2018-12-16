По его словам, мужчина пострадал после того, как попытался открыть найденную на дороге коробку. "Он остановился перед коробкой, хотел убрать ее с трассы. Когда он ее поднял, произошел взрыв", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он отметил, что пострадавший работает участковым, в момент инцидента он находился не при исполнении служебных обязанностей. В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС уточнили, что пострадавший - участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Марьина Роща в звании старшего лейтенанта.

"В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский, находившийся в свободное от службы время, на автодороге А-108 нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

Раненого обнаружил на трассе проезжавший мимо водитель. Пострадавший госпитализирован. На место происшествия выезжали взрывотехники, проводится проверка. Инцидентом также занимается ГУ МВД по Московской области, передает РИАМО.