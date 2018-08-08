В Подмосковье найден клад времен Ивана Грозного и Бориса Годунова

"Клад состоит из серебряных монет эпохи Ивана IV и Бориса Годунова. Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598-1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени - возможно, в 1601-1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили "крестьянские" клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом" - цитирует агентство "Москва" пресс-службу института.

Историки пояснили, что главная ценность клада, найденного возле поселка Большие Дворы, в том, что он попал в руки археологов не разграбленным. Это позволяет воссоздать исторический контекст, в котором был сформирован клад, точно датировать его и нарисовать "портрет" хозяина клада.

"Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольно большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов XVI - начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек" - рассказали в Институте археологии.

Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции, например продажи урожая: в 1602-1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Вероятно, владелец клада успел воспользоваться скачком цен.

После изучения клад передадут в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

В конце июля сообщалось, что во время ремонта коммуникаций в центре Москвы было обнаружено 55 фрагментов печных изразцов XVII века. Археологи нашли их при осмотре строительной траншеи на Ивановской горке вместе с фрагментами кухонных горшков из белой глины и двумя медными монетами 1736-1737 годов выпуска.