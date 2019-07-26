В подмосковном Раменском днем 25 июля на детской площадке была убита женщина, гулявшая с ребенком. Как сообщили в СК, преступник нанес женщине не менее 20 ножевых ранений.
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Mash пишет, что убита была 26-летняя Наталья Басова. По данным издания, в убийстве подозревается ее "бывший сожитель". Источник ТАСС пишет, что подозреваемый — ее супруг. Агентство также пишет, что его зовут Артем Шустов, он родился в 1981 году.

Предполагаемого убийцу удалось задержать вечером в районе Ногинска, где была найдена его машина. По данным источника ТАСС, его удалось окружить на лесополосе; преступник оказывал "активное сопротивление".

Данных о мотивах убийства пока нет. Дочь погибшей находится в больнице.

Медуза
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