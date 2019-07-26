Mash пишет, что убита была 26-летняя Наталья Басова. По данным издания, в убийстве подозревается ее "бывший сожитель". Источник ТАСС пишет, что подозреваемый — ее супруг. Агентство также пишет, что его зовут Артем Шустов, он родился в 1981 году.
Предполагаемого убийцу удалось задержать вечером в районе Ногинска, где была найдена его машина. По данным источника ТАСС, его удалось окружить на лесополосе; преступник оказывал "активное сопротивление".
Данных о мотивах убийства пока нет. Дочь погибшей находится в больнице.
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