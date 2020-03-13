aA
В Московской области запрещены мероприятия более чем с 5000 участников. Минздрав должен привести "в полную готовность" местные медучреждения.
В Подмосковье из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
© Itar-Tass / Scanpix

На территории Подмосковья в пятницу, 13 марта, введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В соответствии с указом в области запрещено проведение массовых мероприятий более чем с 5000 участников. В случае меньшего числа от подобных мероприятий тоже рекомендовано воздерживаться.

По возвращении из Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Ирана, Франции и Германии жителям предписывается 14 дней соблюдать на дому режим карантина. При этом работодатели обязаны будут по требованию властей предоставлять информацию "обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией".

Статьи по теме:
Власти Москвы грозят колонией нарушившим режим самоизоляции
Коронавирус COVID-19 проник уже в 36 стран  (2)

Областные медучреждения готовят к коронавирусу

Документ также обязывает областной Минздрав привести "в полную готовность" местные медицинские учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. Постановление было принято 10 марта. В тот же день целый ряд оппозиционных организаций и активистов подали в мэрию Москвы уведомления о проведении митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Свыше 30 заболевших

По состоянию на 07.20 мск 13 марта число случаев инфицирования коронавирусом в России выросло до 34. Среди заразившихся есть ребенок, у него болезнь протекает без симптомов.

Telegram-канал Baza 12 марта сообщил о смерти пожилого пациента медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда больных отправляют для проверки на коронавирус. Заместитель главного врача медцентра Игорь Тюрин и департамент здравоохранения Москвы заявляют, что мужчина скончался не от заболевания COVID-19.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Россия запретила въезд гражданам Китая (9)

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение,...

TOP новостей

В Литве официально начался карантин: некоторые правила действуют с полуночи (45)

С целью пресечь распространение коронавируса в Литве...

Профессор рассказал, что надо делать, чтобы избежать вирусов: только мыть руки недостаточно (32)

Ситуация с коронавирусом и в Литве и во всем мире...

Нештатная ситуация в Литве: предлагают вариант частичной занятости и возможность отстранения работника

В Литве из-за угрозы коронавируса были предприняты...

Касюлявичюс: принятые правительством и муниципалитетом меры верны, но могли быть и жестче (1)

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского...

В Эстонии уже 41 больной коронавирусом. Это число будет расти (2)

Сегодня на пресс-конференции министр социальных дел...

|Maža didelių žinių kaina