В Подмосковье из арбалета убит владелец бренда "Мясная империя" Владимир Маругов

Женщине, воспользовавшейся невнимательностью нападавших, удалось освободиться и убежать, после чего она обратилась в полицию. Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни.

На месте преступления был найден арбалет, из которого был застрелен бизнесмен, а также "иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования". Машину, на которой скрылись нападавшие, удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Как сообщает Telegram-канал Baza, жертвой напавших стал известный российский бизнесмен Владимир Маругов - владелец колбасной компании "Мясная империя". По информации РЕН ТВ, к преступлению мог быть причастен один из бывших сотрудников бизнесмена, однако официального подтверждения этому нет.

Life Shot со ссылкой на источник сообщает, что во время убийства Маругова на участке находились его мать, отчим, домработница и пятилетний сын. На момент преступления все они были в доме, причем мать бизнесмена буквально за 15 минут до нападения увела внука из бани. Мотив убийства неизвестен.