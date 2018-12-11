По сообщениям местных жителей, трансляция продолжалась несколько часов. Кто ее запустил — пока неясно.
Мультимедийные экраны возле лифтов в московских подъездах начали устанавливать в 2017 году. Для этого привлекли 2,5 миллиарда рублей инвестиций.
В январе 2010 года порноролик транслировался на одном из рекламных щитов на Садовом кольце в Москве. Позже выяснилось, что трансляцию запустил житель Новороссийска Игорь Блинников: сам он объяснял, что сделал это «просто из интереса». Блинников получил 1,5 года колонии по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном распространении порнографии.
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