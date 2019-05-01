Были задержаны участники нескольких общественных движений, а также депутат Законодательного собрания Максим Резник. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек, сообщает "ОВД-Инфо".
Резник написал в своем Twitter, что позднее его отпустили, а руководство полиции даже принесло ему извинения. Однако оценки произошедшего как невиданного в Петербурге произвола это не меняет, заявил депутат.
"Открытая Россия" сообщает, что задержаны также председатель движения Андрей Пивоваров, координатор в Петербурге Сергей Кузин и активист Василий Кунин. Как сообщает "Радио Свобода" с места событий, пострадал также журналист Георгий Марков, который снимал акцию. Его избили и задержали полицейские.
На первомайской демонстрации в Петербурге были задержаны три человек с плакатом "Путин не вечен" и еще четыре активиста с баннером "Беглова к Собчаку". Задержания проводились и за плакат "Петербург против ЕДРА".
Полиция начала задерживать активистов еще до начала шествия 1 мая. Участника "Открытой России" Романа Самойлова полицейские забрали из его квартиры и увезли для составления протокола. Ему вменяют нарушение правил проведения мероприятия из-за состоявшейся в октябре прошлого года акции в поддержку обвиняемых по делу "Сети" и "Нового величия". Полицейские также приходили утром к члену петербургского отделения движения Евгении Литвиновой. Она не задержана. Оба активиста собирались участвовать в сегодняшнем шествии.
О своем задержании сообщил в Twitter координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. По его словам, с ним в автозаке еще шесть человек.
Задержания на первомайских акциях прошли во многих городах России
В Санкт-Петербурге задержали активистов штаба Навального и "Открытой России", депутата Заксобрания, а также феминисток. В Петропавловске-Камчатском задержаны не менее 16 человек.
В Томске были задержаны 10 человек, но к настоящему часу все они уже на свободе). Среди них активист "Левого блока" Валентин Прокопенко, Анна Бочкарева, Егор Носков, Максим Шульгин, Иван Кованцев, Федор (фамилия неизвестна) и еще один несовершеннолетний активист. Во время задержания силовики заявили, что у активистов якобы было с собой оружие.
В Курске были задержаны восемь демонстрантов, в Махачкале - пять, в Новосибирске - пять, в Сыктывкаре - один.
Кроме того, в Москве вечером 30 апреля задержали шесть активистов Ассоциации народного сопротивления. После профилактической беседы с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму их отпустили, велев не посещать публичные мероприятия вплоть до 9 мая.
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