В день проведения несогласованной акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержан координатор движения "Весна", анонсировавшего мероприятие.
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

В день проведения несогласованной акции против полицейского произвола и фабрикации уголовных дел в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июня были задержаны два оппозиционных активиста. Одного из них - координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина - полиция задержала при выходе из дома и, как сообщает петербургский сайт "Фонанка", доставили в в УМВД по Ломоносовскому району. Причины задержания пока неизвестны, отмечает "ОВД-Инфо".


Движение "Весна" было инициатором народного схода против сфабрикованных дел. В отличие от московской акции, митинг в Санкт-Петербурге не был согласован. Между тем, полиция ранее предупредила о повышенных мерах безопасности в день праздника выпускников.

Замглаву штаба Навального задержали и отпустили

В тот же день в Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Алексея Навального Ольга Гусева. По данным сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), вначале ее отвезли в отдел полиции по Ломоносовскому району, затем - в отделение на Васильевском острове. Навальный заявил, что задержание сотрудницы петербургского штаба стало ответом и.о. главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на опубликованное Гусевой видео, в котором говорится о фальсификации подписей в его поддержку при выдвижении кандидатом на пост губернатора города.


Спустя короткое время Гусеву отпустили без предъявления обвинений. В ФБК связали решение освободить ее с немедленной оглаской.


Гусева была одним из авторов распространенного петербургским штабом Навального видео, на котором она подходит к женщинам, переписывающим паспортные данные граждан в подписные листы за выдвижение Беглова кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. При этом в материале обращается внимание на отсутствие подписей граждан рядом с их данными. В ответ на слова Гусевой о совершении должностного преступления женщины ссылаются на "руководство".

Deutsche Welle
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