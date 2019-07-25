В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Cиловики задержали подозреваемого в убийстве 40-летней петербургской активистки Елены Григорьевой, сообщил Следственный комитет России.
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По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июля возле дома № 11 на Пулковской улице в Петербурге нетрезвый ранее судимый 38-летний уроженец Киргизии "в ходе внезапно возникшего бытового конфликта" несколько раз ударил ножом в спину и лицо свою знакомую Григорьеву.

В ведомстве говорят, что проверяли разные версии произошедшего, однако теперь полагают, что это было бытовое убийство.

"В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым", - утверждают в СК.

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"Кроме того, в рамках следствия установлено, что подозреваемый в июле 2019 года, находясь у дома 5 по Московскому шоссе, напал на ранее ему знакомого местного жителя, похитив у него принадлежащее ему имущество и денежные средства", - добавили в ведомстве.

О том, что убийство Григорьевой могло носить бытовой характер, Русской службе Би-би-си ранее также сообщил знакомый активистки.

Кто такая Елена Григорьева

Григорьева родилась в Великом Новгороде и несколько раз привлекалась к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики во "ВКонтакте" и распространение музыки, признанной экстремистской.

В последние годы она постоянно участвовала в разных оппозиционных акциях в Петербурге - в поддержку крымских татар, сестер Хачатурян, за отделение Крыма от России, в поддержку ЛГБТ-движения. Весной этого года Григорьева совершила каминг-аут, сообщив, что она бисексуальна.

Тело Григорьевой обнаружили в воскресенье, 21 июля. Активистка входила в список потенциальных жертв проекта "Пила против ЛГБТ", а также получала угрозы в соцсетях.

Во вторник в Петербурге и других городах прошли пикеты с требованием тщательно расследовать убийство Григорьевой.

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