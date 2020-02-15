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В Петербурге возле станции метро "Площадь Восстания" задержали более 10 участников пикетов против поправок в Конституцию. Полицейские в мегафон объявили, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти, хотя одиночные пикеты не требуют согласования.
В Петербурге задержали более 10 участников пикетов против путинских поправок в Конституцию (ФОТО, ВИДЕО)
© AFP / Scanpix

Муниципальной депутат Сергей Лазарев пытался объяснить полицейским, что акцию не нужно согласовывать, его задержали, пишет "ОВД-Инфо". Активиста "Бессрочного протеста" Евгения Мусина, который даже не успел встать в пикет, задержали на основании некого "административного производства". Как сообщает "МБХ медиа", полицейские заявили, что Мусин задержан за участие в недавних пикетах в поддержку фигурантов дела "Сети"*.

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В автозаке Мусину стало плохо из-за того, что он надышался выхлопными газами. Его на скорой помощи отвезли его в больницу. Среди задержанных - активист Асан Мумджи, раздававший прохожим ленточки с надписью "Свободу политзаключенным" (позже его отпустили), участник "Открытой России" Дмитрий Скурихин, на плакате которого было написано "Нет путинщине", Марина Кен, на которую поступило некое заявление, Владислав Баранов, стоявший с плакатом "Путин украл у нас пенсии, потом выборы, теперь Конституцию".

Также задержаны координатор движения "Агит Россия" Павел Иванкин, активист Дмитрий Негодин, у которого изъяли папку с плакатами, участник "Открытой России" Павел Чупрунов и правозащитница Мария Малышева. Активиста Александра Тонконогова задержали за желтый жилет с упоминанием Конституции и Путина.

По словам корреспондента "Медиазоны", некоторых задержанных перемещают из одного автозака в другой, а полицейские не разрешают передавать людям воду. Полицейские также шутили, что отвезут задержанных в лес.

NEWSru.com
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