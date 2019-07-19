В Петербурге вслед за Калининградской областью введут электронные визы

Беглов ранее обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе. По его словам, это способствовало бы развитию туризма в регионе.
Путин отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.
В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.
А с 1 июля 2019 года однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) введены для посещения Калининградской области.
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