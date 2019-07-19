Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет РИА новости.
© Dienraštis „Klaipėda“

Беглов ранее обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе. По его словам, это способствовало бы развитию туризма в регионе.

Путин отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.

А с 1 июля 2019 года однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) введены для посещения Калининградской области.

РИА "Новости"
Статьи по теме:

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (67)

Светлогорск считается основным курортом...

Россия будет выдавать жителям Литвы бесплатные электронные визы в Калининградскую область (84)

Россия официально информировала Литву о том, что с...

Россия

В Петербурге вслед за Калининградской областью введут электронные визы

Режим электронной визы будет введен на территории...

Спецкомиссия Росавиации расследует инцидент с Boeing в Шереметьево

Взлет самолета Boeing 737 компании Nordwind Airlines прервали...

Первый компьютерный мультфильм тайно сняли в СССР в 1968 году (1)

Самый первый в мире компьютерный мультфильм был снят в...

Авария на Калининской АЭС: три из четырёх энергоблоков отключены от сети (5)

В Тверской области отключены от сети три из четырех...

Bloomberg

Председатель Госдумы РФ предложил дать Путину ещё больше полномочий (6)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил...

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (42)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (67)

Светлогорск считается основным курортом...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (3)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (2)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....

В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания

18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно...