После обыска Жексимбаева и Иванкина отвезли в следственное управление УМВД Василеостровского района. К ним допустили адвокатов. Также пропала связь с активистом «Агит России» Григорием Кудрявцевым.

По словам Идрисова, поводом для возбуждения дела стала акция «Чего на самом деле хочет народ», проведенная 19 сентября. Тогда, как сообщается в телеграме «Агит России» на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга на надгробиях появились портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Виталия Милонова, сенатора Елены Мизулиной, предпринимателя Евгения Пригожина, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева, а также рэпера Тимати.

Адвокат Максим Камакин сказал «Фонтанке», что Жексимбаев на допросе рассказал, что не имеет отношения к акции и предложил проверить алиби по биллингам телефона. Жексимбаев находится в статусе свидетеля, Иванкина еще не допрашивали.

В отличие от предыдущих акций «Агит России», в этот раз активисты, судя по фотографиям, повесили портреты на уже существующие надгробия. Раньше они устанавливали собственные надгробия.

Статья о надругательстве над захоронениями предусматривает наказание вплоть до трех месяцев ареста, а если преступление совершенно группой лиц или по политическим мотивам — до пяти лет лишения свободы.