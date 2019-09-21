После обыска Жексимбаева и Иванкина отвезли в следственное управление УМВД Василеостровского района. К ним допустили адвокатов. Также пропала связь с активистом «Агит России» Григорием Кудрявцевым.
По словам Идрисова, поводом для возбуждения дела стала акция «Чего на самом деле хочет народ», проведенная 19 сентября. Тогда, как сообщается в телеграме «Агит России» на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга на надгробиях появились портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Виталия Милонова, сенатора Елены Мизулиной, предпринимателя Евгения Пригожина, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева, а также рэпера Тимати.
Адвокат Максим Камакин сказал «Фонтанке», что Жексимбаев на допросе рассказал, что не имеет отношения к акции и предложил проверить алиби по биллингам телефона. Жексимбаев находится в статусе свидетеля, Иванкина еще не допрашивали.
В отличие от предыдущих акций «Агит России», в этот раз активисты, судя по фотографиям, повесили портреты на уже существующие надгробия. Раньше они устанавливали собственные надгробия.
Статья о надругательстве над захоронениями предусматривает наказание вплоть до трех месяцев ареста, а если преступление совершенно группой лиц или по политическим мотивам — до пяти лет лишения свободы.
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