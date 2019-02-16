"Людей под завалами нет", - сказал он. По словам ректора, в момент обрушения в здании на занятиях находились люди, но "всех вывели". В МЧС позже подтвердили эту информацию, добавив, что погибших тоже нет.

Институт находится на улице Ломоносова, обрушение произошло во время факультатива на площади 150 кв. метров. Эвакуированы более 80 человек, из них 60 - с пятого этажа. 26 человек успели покинуть здание самостоятельно.

В штабе на месте ЧП сообщили, что несколько студентов оказались заблокированы в аудиториях. Их эвакуировали по пожарным лестницам из окон вуза. Данных о пострадавших не поступало.

По словам источника в районной администрации, обрушение в корпусе ИТМО началось с потолка на последнем этаже. Предварительная причина ЧП - нарушение технических требований при проведении ремонта.

"Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", - сказали ранее в пресс-службе городского управления МЧС.

"Пятый канал" со ссылкой на предварительные данные МЧС передает, что во время ремонта могла упасть несущая колонна.

"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине, видно только стены и дыра с верху донизу", - рассказал очевидец "Фонтанке".

"Похоже на падение сначала 10 стульев, потом больше и больше. Пол и стены затряслись, и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и на ощупь и с телефонным фонариком спустились на первый этаж", - рассказала изданию посетительница курсов в ИТМО. Она отметила, что не видела пострадавших и не слышала криков, а видела "только студентов в пыли у входа в здания".

Еще один посетитель подкурсов, находившийся в во время обрушения на верхнем этаже, рассказал, что ЧП случилось за пять минут до окончания занятий.

"Все здание задрожало, затряслось, и я подумал, что все рушится. Выключилось электричество. Было очень стремно в этот момент. Я открыл дверь в коридор, чтобы посмотреть, что произошло. Там была нереальная пылища, увидел, что дыра в крыше и нет лестниц, по которым можно спуститься. Выхода нет", - описал молодой человек.

По его словам, пожарные приехали очень быстро, учащиеся спустились по пожарным лестницам, паники не было.

Источник в администрации вуза ранее сообщал "Интерфаксу", что под завалами могли оказаться рабочие. "Крыло находилось в ремонте. Там учебный процесс не проводился. Скорее всего, под завалами рабочие", - сказал он.

На место прибыл врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Здание университета разноуровневое: одна часть двухэтажная, другая пятиэтажная. На месте работают более 50 человек и 14 единиц техники.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Источник "Фонтанки", близкий к институту, сообщил, что вопросы к проекту реконструкции здания были давно, "еще с лета". Издание напоминает, что в сентябре Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) сообщило о варварском характере работ.

В частности, рабочие кувалдой раскололи метлахскую плитку завода Эрлиха, которой был отделан парадный вестибюль, и вывезли как строительный мусор.