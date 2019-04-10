Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "Бессрочного протеста". Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.
Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.— Агит Россия (@agit_ru) 10 апреля 2019 г.
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.
Санкт-Петербург 2019"
Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx
3 апреля картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения "АгитРоссия" получили по девять суток ареста.
В марте за установку подобного "надгробия Путину" в Набережных Челнах арестовали двоих активистов "Бессрочного протеста". Соцсеть "ВКонтакте" удаляла фотографии этого "надгробия" из нескольких пабликов, посчитав, что снимки "вводят в заблуждение". Позднее соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.
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