В Петербурге украли фигуру волка Забиваки – символа ЧМ по футболу

«Украли на выходных, до финального матча. Установить точное время [исчезновения фигуры] пока нельзя, поскольку в этом районе нет камер. В пятницу вечером Забивака был на месте, в воскресенье утром — уже нет», — сказала она.
Шаймуханова уточнила, что стоимость фигуры высотой 180 см — 348 тыс. руб. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что информация о краже устанавливается.
Волк Забивака был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу по итогам народного голосования на сайте ФИФА, завершившегося 22 октября. На роль талисманов претендовали также тигр и кот.
Финальный матч между командами Хорватии и Франции состоялся в «Лужниках» 15 июля. Чемпионами мира стали французы.
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