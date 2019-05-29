В Петербурге проводят облаву на мигрантов. Полиция не договорилась с диаспорами

"Цель - задержание лиц, причастных к совершению конкретного преступления", - цитирует пресс-службу главого управления МВД по Петербургу и Ленинградской области агентство Интерфакс.
"В ночь на 20 мая в кафе на улице Салова произошел конфликт, в результате которого четверо посетителей получили ножевые ранения... Установлены лица, подозреваемые в нанесении ножевых ранений. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые, по оперативной информации, скрываются в Петербурге", - сообщили в ведомстве.
Решение о масштабных рейдах было принято, поскольку "со стороны соотечественников подозреваемых полиция не встретила содействия в их розыске", пояснили в МВД.
Задержан ли в ходе операции кто-либо из подозреваемых, в полиции не уточнили.
Петербургские издания "Фонтанка" и 78.ru сообщают, что проверки проводятся, в частности, на овощных базах и складах на улицах Салова и Софийской.
"Фонтанка" называет полицейскую облаву "самой масштабной за последнее десятилетие".
Полковник Баранов показал, кто в Петербурге хозяин: не договорившись с диаспорой, 300 полицейских вышли на охоту в две смены https://t.co/BSa25khOBj pic.twitter.com/Y3MSk4NOXz— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 29 мая 2019 г.
"В пять часов утра 29 мая к cпортивно-концертному комплексу в Московском районе прибыли более 150 полицейских. Исполняющий обязанности начальника полиции ГУ МВД полковник Баранов собрал полсотни сотрудников Управления уголовного розыска, по пять оперативников и пять участковых с каждого района города, наряды ГИБДД и других служб", - пишет издание.
По его информации, группам полицейских указали на адреса, которые они должны проверить до 21:00, а после этого к работе приступит "вторая смена" - еще 150 человек.
По данным "Фонтанки", конфликт с поножовщиной, за которым последовали полицейские рейды, произошел между выходцами из Узбекистана и Северного Кавказа.
Полицейские вели неформальные переговоры с их соотечественниками, однако те "сделали вид, что не знают, кто дрался", рассказал изданию источник в полиции.
"Сегодня решено повлиять на их отношение к реальности. Задача простая - или мы будем во взаимодействии разгребать последствия таких историй, или на основании десятка законных оснований будем проверять все, что можно проверить", - сказал другой собеседник газеты в полиции.
Как сообщали СМИ, потасовка, в результате которой пострадали четыре человека, произошла на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 20 мая. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобилях Ravon и Chevrolet.
Как уточняла "Фонтанка", ножевые ранения в ходе потасовки получили приезжие из Узбекистана.
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