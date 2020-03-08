В Петербурге по подозрению в убийстве друга задержан несовершеннолетний сын судьи

Утром в воскресенье разыскиваемого задержали в Пушкине. Его собираются отправить под домашний арест. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК. Возбуждено дело об убийстве.
По данным Фонтанки.ру, подростки собрались дома у сына судьи, с которым дружили. Молодые люди смотрели хоккей. О стрельбе в квартире и убийстве одного из гостей сообщил третий участник вечера, однако он не видел, что именно произошло между убитым и подозреваемым: это случилось в соседней комнате. После выстрела из отцовского ружья ИЖ-18 в затылок другу подросток в неадекватном состоянии "перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и только после этого сбежал". В полиции считают это непреднамеренным выстрелом. В полиции говорят, что подросток в панике, когда сбегал с места происшествия, забыл мобильный телефон дома, поэтому у технических служб ГУ МВД и нет предмета для исследования.
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