В Петербурге перед выплатой компенсаций медикам чиновники оценят в процентах степень их вины в заражении коронавирусом

В опубликованном документе говорится, что для того, чтобы семья погибшего медика получила компенсацию, в справке о смерти причиной обязательно должен быть указан коронавирус. Если врач умер "от сопутствующих заболеваний", выплаты не будет. "Фонтанка" пишет, что этого пункта не было в проекте распоряжения - его добавили "на этапе согласования".

Чтобы определить, положена ли медработнику или его семье компенсация, специальная комиссия должна провести расследование. В нее войдут непосредственный руководитель медика, специалист по охране труда, представитель профсоюза и "другие должностные лица по решению работодателя". Возглавлять ее должен один из заместителей руководителя больницы.

Комиссия определит, при каких обстоятельствах заразился сотрудник. Члены комиссии должны установить "наличие вины медицинского работника (в процентах)". По итогу расследования комиссия укажет, стоит ли признавать медика "пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам".

По словам главы рабочей группы по борьбе с коронавирусом, директора медцентра Алмазова Евгения Шляхто, в Петербурге только у половины медиков заболевание COVID-19 связано непосредственно с работой. Скорее всего, под постановление Смольного о выплатах автоматически не попадут зараженные врачи, работающие в неперепрофилированных стационарах.

В середине апреля власти Петербурга решили выплачивать по миллиону рублей семьям погибших от коронавируса медиков, 500 тысяч рублей - получившим инвалидность из-за инфекции, 300 тысяч рублей - остальным. Однако на эти цели выделили всего 30 миллионов рублей. При этом на 30 апреля в городе было выявлено уже около 250 случаев заражения у врачей, фельдшеров и санитаров. Умерли восемь медицинских сотрудников, заболевших COVID-19. Некоторые из них не попали в официальную статистику жертв коронавируса.

"Платить у нас не любят, да мы и не просили"

Валентина Шужина, медсестра петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в котором заразились коронавирусом уже 111 сотрудников, скончалась в реанимации Госпиталя для ветеранов войн 18 апреля. Ей было 56 лет, пишет "Медиазона".

В госпитале родственникам сообщили, что у умершей коллеги были "обширные метастазы", и якобы именно они привели к смерти. Однако дочь медсестры Анна Шужина утверждает, что у матери также была диагностирована пневмония.

"Они хотят сказать, что рак вызвал у мамы легочную недостаточность", - добавила она. По словам Анны, посмертный тест тоже подтвердил коронавирус.

Со слов Анны, в конце марта у ее матери сильно заболел живот. "Она прошла обследование на работе - оказалось, рак поджелудочной железы четвертой степени тяжести. Но результат биопсии пришел хороший - рак поддавался химии в ее случае. Маме было тяжело несколько дней, врачи решили сделать компьютерную томографию: обнаружили у нее левостороннюю пневмонию", - пояснила дочь медсестры.

Две недели Валентине кололи антибиотики, но температура не спадала, начались проблемы с дыханием. "Все думали, что это такой тяжелый восстановительный процесс", - говорит Анна. Медсестре сделали анализ на коронавирус - 11 апреля пришли положительные результаты тестов. В тот же день ее перевели в Госпиталь для ветеранов войн.

"Ее сразу же положили в реанимацию, но дышала она еще сама, - продолжает дочь. - Потом перевели в отделение с кислородной маской - она уже лежала, ходить не могла, дыхание становилось все тяжелее. Трубку почти уже не брала, меня держали в курсе ее коллеги".

Своей родной сестре Валентина незадолго до смерти сказала: "Саша, я не выживу". 17 апреля ее снова перевели в реанимацию, собирались интубировать. "Через сутки мне позвонили из госпиталя, сообщив о маминой смерти. Сказали, что у нее развилась легочная недостаточность и двусторонняя пневмония", - сказала Анна.

На компенсацию дочь медсестры не рассчитывает: по документам Валентина Шужина скончалась из-за онкологии. "Обидно, что смерти медиков обсуждают сейчас, проводя параллель с выплатами, - говорит Анна Шужина. - Платить у нас не любят, да мы и не просили. Но я уверена: маму убил вирус, а не рак".

Родственники анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, умершего до выхода приказа от 30 апреля о порядке начисления компенсаций, смогут получить миллион рублей, предполагает "Фонтанка".

Чтобы добиться компенсаций, врачам и их родственникам придется бороться не только с чиновниками, отвечающими за выплаты, но и с врачебным начальством. К примеру, 30 апреля анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин написал заявление о признании его пострадавшим вследствие оказания помощи больному с подтвержденным COVID-19. Врач заразился и прошел лечение в больнице имени Боткина.

По этому заявлению Покровская больница проведет расследование. Акт будет утверждать главный врач Марина Бахолдина. Саяпин утверждает, что заразился из-за нехватки средств индивидуальной защиты, которыми его якобы не обеспечила Бахолдина. Чтобы медик получил право на выплату 300 тысяч рублей, главный врач должна сделать себя виноватой.

"Ни один руководитель учреждения в здравом уме не будет брать на себя ответственность и подписывать акт о признании работника пострадавшим, - считает доцент кафедры медицины труда СЗГМУ Мечникова, терапевт-профпатолог высшей категории Олег Швалев. - При обычном порядке установления профзаболевания расследование проводит независимая комиссия во главе с представителем Роспотребнадзора".

Заинтересованность главных врачей в непризнании медиков пострадавшими очевидна. Роструд уже предложил считать каждый случай заражения коронавирусом острым профессиональным заболеванием, проводить расследование (с участием Роспотребнадзора) и привлекать руководство медучреждений к ответственности.

Как сообщил "Фонтанке" собеседник в правительстве Петербурга, чиновники не планируют отказываться от устоявшейся практики разбивать на различные категории умерших пациентов с коронавирусом, что позволяет демонстрировать не такую "пугающую" статистику.

"У нас в статистику попадают люди, умершие от ковида, а не с ковидом, - говорит чиновник. - Случаев, когда пациентам с подтвержденным коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, - десятки. На медиков будет распространяться та же методика".

Однако в Москве, как уточнили в департаменте здравоохранения, подсчет ведется иначе. Учитываются все пациенты, у которых получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз "пневмония". "При этом причиной смерти может быть иное сопутствующее заболевание - для ведения статистики это значения не имеет", - добавили в департаменте.

Напомним, что еще в начале апреля федеральные власти обещали всемерно поддерживать врачей во время борьбы с эпидемией, в том числе и рублем. Владимир Путин в своем обращении анонсировал дополнительные выплаты для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. В ближайшие три месяца, по его словам, врачи будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей, медсестры - по 50 тысяч рублей, младший персонал - по 25 тысяч рублей. Врачам скорой будут доплачивать по 50 тысяч, а фельдшерам - по 25 тысяч рублей.

Кроме того, для врачей президент пообещал установить дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих. "Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно, установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России", - сказал Владимир Путин.

По его словам, повышенная готовность медицинских учреждений, существенное наращивание их ресурсов и возможностей являются неотложной задачей, общей для всех регионов, и безусловным приоритетом. "Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы, в том числе более 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделений. Еще порядка 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле", - сказал Владимир Путин.

Впрочем, обещанных доплат, по словам даже столичных медиков, они не увидели. Об этом, например, рассказывала медсестра "образцовой" больницы в Коммунарке Наталья Любимая. Ее видеообращение публиковали "Открытые медиа".

По словам Любимой, она работала на трех ставках: как младшая медсестра, буфетчица и кастелянша. При увольнении ей выдали зарплату за апрель только по одной ставке в размере 26 тысяч рублей и оставили без надбавок за работу с заболевшими COVID-19, которые обещал президент России Владимир Путин. Со стороны медиков также продолжают поступать жалобы на отсутствие даже элементарных средств защиты.

Так, более 70% российских медработников столкнулись с дефицитом масок и других средств защиты. А 39% вынуждены сами делать средства защиты или покупать их, пишет "Медвестник" о результатах опроса, проводившегося в конце апреля.