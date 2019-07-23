В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой гражданской и ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает правозащитник Динар Идрисов и "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", в котором состояла Григорьева. Как пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на представителей полиции, на теле активистки обнаружили не менее восьми глубоких ножевых ранений.
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"В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. <...> Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать – звоните". Позвонить не успела", – написал на своей странице в фейсбуке Идрисов.

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Тело Григорьевой также опознали правозащитник Александр Миронов и Александр Хмелев, открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин.

Полиция изначально сообщила о главном подозреваемом – 40-летнем жителе Башкирии, но позже в Следственном комитете "Фонтанке" сообщили, что подозреваемых пока нет.

Григорьева была убита ночью 21 июля, ее тело было найдено в кустах вблизи ее дома. Активистка регулярно участвовала в акциях в защиту прав ЛГБТ-людей, сестер Хачатурян, дальнобойщиков и за свободные выборы.

"Настоящее время"
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