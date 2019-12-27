В Петербурге нашли останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым аспирантке

"В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза", - сказала адвокат.

После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, однако ноги убитой найти не удавалось, пишет "Фонтанка". Ближе к концу ноября поиски в воде были прекращены, а в декабре возобновились.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире историка нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель, будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.

После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".

После задержания Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Уголовное дело из Петербурга передано в ГСУ СК РФ. Убийство аспирантки вызвало большой резонанс. Подробности преступления обсуждались в телевизионных ток-шоу, где Соколова называли чуть ли не создателем секты реконструкторов. А депутаты Госдумы вознамерились обязать всех российских преподавателей проходить обследование у психиатра.

Соколов остается под арестом до апреля 2020 года. Он одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Мать погибшей Галина Ещенко не верит в раскаяние ученого и намерена взыскать с него 10 млн рублей.. По мнению ее адвоката, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на то, что действовал в состоянии аффекта. Однако этой версии противоречат факты: в Ещенко стреляли 4 раза, после чего ее расчленили, то есть преступник действовал хладнокровно и продуманно, стремясь замести следы.\