Акция планировалась на площади Ленина и не была согласована с властями, но перед самым ее началом Смольный предложил провести митинг на Комсомольской площади, и организаторы согласились.

Участники акции мирно направились к согласованному месту в 900 метрах от площади Ленина. По предварительным данным, задержано два человека, всего в акции участвует около тысячи человек.

Такой экстренный перенос акции происходит в Петербурге впервые. Однако для депутата петербургского парламента Максима Резника согласование акции в последнюю минуту не было сюрпризом. Как он рассказал Би-би-си, этот вариант обсуждался в кулуарах последние несколько дней, но публично об этом объявили только после начала акции.

Власти согласовали лишь первую акцию: 2 сентября на площадь вышло около тысячи коммунистов. Следующую - 9-го сентября - объявил штаб Алекскя Навального, но за три дня до назначенной даты рядом с заявленной площадкой - на площади Ленина у Финляндского вокзала - прорвало трубу, которую, как утверждают в администрации города, не ремонтировали больше 100 лет. Акцию запретили под предлогом ремонта, но оппозиция менять планы отказалась и вывела людей на площадь к вокзалу. В ходе жестких задержаний в отделениях полиции оказалось более 500 участнков, среди них много несовершеннолетних.

Третья попытка исходит от местной протестной коалиции, куда входят депутаты Законодательного собрания от "Яблоко", "Справедливой Россия", ЛДПР, "Партии Роста" и активисты "Открытой России". Мероприятие, намеченное на 16 сентября, администрация города изначально запретила, сославшись на тот же ремонт. В соцсетях злосчастную вековую трубу прозвали "Царь-трубой".

В Смольном прошли переговоры депутатов с вице-губернатором Александром Говоруновым. По словам депутатов, встреча "началась с угроз", никаких альтернативных площадок администрация города не предложила, поэтому коалиция предложила горожанам выходить на несогласованную акцию. Под призывом подписался даже представитель ЛДПР, которая в Петербурге обычно занимает просмольнинскую позицию.

Утром 16 сентября в Петербурге прошел сильный дождь, но позже тучи рассеялись. Перед началам акции на площадь Ленина прибыли сотрудники Росгвардии.