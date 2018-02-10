В начале февраля строители закончили снос здания кинотеатра "Спутник" на улице Бабушкина возле станции метро "Ломоносовская", и в ближайшее время там должно начаться строительство торгово-развлекательного центра и апарт-отеля с подземной парковкой. Однако будущая стройплощадка вышла за контуры фундаментов бывшего кинотеатра. На месте, где предполагается возвести очередной ТЦ, находятся захоронения, причем времен Великой Отечественной войны. Это территория бывшего Фарфоровского (Спасо-Преображенского) кладбища. Под будущую застройку попало около 400 квадратных метров засвидетельствованного нетронутого пространства кладбища, на котором запрещено любое строительство.

Наличие там захоронений доказано, утверждает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Но Госстройнадзор уходит от ответа, каким образом получил разрешение на возведение объекта застройщик - компания "Ликострой", входящая в группу компаний "Конрад", принадлежащую главе азербайджанской диаспоры Петербурга Вагифу Мамишеву, который по совместительству является советником по национальным вопросам губернатора Георгия Полтавченко.

Депутаты и градозащитники уже направили письмо губернатору Петербурга, в котором попросили защитить блокадные захоронения бывшего Фарфоровского кладбища в Невском районе. Кроме того, они потребовали проведения независимой экспертизы территории, на которой собираются построить торговый центр, сообщает агентство "Телеграф".

Письмо подписали ведущие научные сотрудники Института истории материальной культуры РАН, археологи, художники фарфорового завода, члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, питерские депутаты Максим Резник и Борис Вишневский, а также блокадники. Они просят приостановить ведущиеся на участке работы, чтобы убедиться, что там нет человеческих останков.

"В год 75-летней годовщины окончательного прорыва блокады Ленинграда мы просим Вас встать на защиту героев блокадных лет и приостановить работы на объекте до тех пор, пока не будет проведена независимая экспертиза с участием представителей инициативной группы", - говорится в письме на имя губернатора Полтавченко.

Фарфоровское кладбище появилось еще в XVIII веке. В 1713 году у Невы построили деревянную церковь Спаса Преображения, у которой начали хоронить местных жителей - как простых рабочих, так и состоятельных петербуржцев. Здесь находились могилы министров, тайных советников, сенаторов, генерал-майоров. Кладбище постепенно расширялось от Невы в сторону города. В ХХ веке оно занимало территорию Ломоносовского и Виноградовского скверов. Кладбище закрыли через 10 лет после революции, однако есть многочисленные свидетельства современников, что во время блокады на его территории осуществлялись захоронения советских бойцов и жителей Ленинграда.

С просьбой разобраться с "кощунством и надругательством над памятью защитников Ленинграда" к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко обратился и Объединенный совет ветеранов "Дорога Жизни". В письме блокадники призвали ее, как жителя Петербурга, "вмешаться и запретить стройку, попирающую все человеческие законы и законы РФ".

"На наших глазах вторично убивают наших отцов, матерей, сестер и братьев. В траншеях на Фарфоровском кладбище похоронено более двух тысяч блокадников и защитников города! Мы обязаны объявить эту землю местом памяти и установить на ней знак, увековечивающий скончавшихся от голода и ран, полученных в боях за город, а не отдавать ее алчным захватчикам этих земель, у которых задача только одна - нажива!" - говорится в письме, поступившем в редакцию NEWSru.com.

"Архивные документы, карты и свидетельские показания подтверждают наличие захоронений - в том числе военных и траншейных блокадных - на участке, где ОАО ЛК "Ликострой" собирается возводить торгово-развлекательный центр и апарт-отель с подземной парковкой. Разве такое может уложиться в сознание нормального человека, тем более - пережившего блокаду и отстоявшего свой родной город?" - задали ветераны вопрос Валентине Матвиенко.

Против нарушения закона выступили и жители района, которые ранее уже отстояли Виноградовский сквер от уничтожения. Тогда губернатор Полтавченко приказал разобраться с наличием захоронений на спорном участке, и строительство было прекращено. Однако спустя пять лет, несмотря на протесты жителей района, Госстройнадзор опять согласовал "стройку на костях".