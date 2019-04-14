Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил агентству ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.
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"13 апреля Виталий Валентинович вместе с товарищем посетил спецстоянку. При получении автомобиля его знакомого выяснилось, что при эвакуации машины сотрудники штрафстоянки сломали коробку передач. В результате они попросили составить акт о неправильной эвакуации автомобиля, однако работник спецстоянки стал вести себя агрессивно и выталкивать их с территории объекта. Виталий Валентинович написал обращение в полицию, такое хамское поведение неприемлемо", - рассказал собеседник агентства.

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В свою очередь сам Милонов написал на своей странице в Instagram, что он хотел помочь своему знакомому, у которого эвакуировали машину. "У приятеля эвакуировали машину - решил помочь и обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация - наша ошибка и абсолютно незаконна <...> Буду предлагать нашему [врио] губернатору Беглову внести предложения в Законодательное собрание", - написал депутат.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области оперативный комментарий на запрос ТАСС не предоставили. По данным издания Конкретно.ру и телеграм-канала Mash, инцидент произошел на юге Петербурга, недалеко от метро "Автово". Ддепутат пытался забрать машину друга.

На территорию стоянки парламентария не пускал администратор Иван Безменников: по его собственным словам, он был максимально корректен, а Милонова всего лишь прижало автоматическими воротами, когда он пытался пробраться внутрь. Машину забрать не удалось. Произошедшее сам депутат называл "бандитизмом".

NEWSru.com
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