В Петербурге и Ставрополье отмечены первые случаи смерти заразившихся врачей

Белошицкому было 50 лет, из них 20 он проработал в Елизаветинской больнице. "Фонтанка" пишет, что это первый случай смерти врача с коронавирусом в Петербурге. "Был предан медицине до последнего. Интереснейший и мудрейший Человек. Человек с уникальным чувством прекрасного. Звонил неделю назад. Чувствовал, что все плохо закончится. Сказал, что не берег себя и сам виноват", - написал о Белошицком в комментариях врач Давид Дарбинян.

В Елизаветинской больнице из-за случаев коронавируса у пациентов и врача закрыты на карантин эндокринологическое и травматологическое отделения. В Боткинской больнице, куда был госпитализирован Сергей Белошицкий, находится 121 зараженный медик, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.

Еще один врач с COVID-19 скончался в Ставропольском крае. "К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою", - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, не уточнив имя и место работы врача.

Ранее стало известно о смерти в Москве уролога Максима Старинского из госпиталя ветеранов войн N3, где в начале апреля открыли стационар для пожилых пациентов с коронавирусом. Несколько дней врач пролежал дома с высокой температурой, кашлем, слабостью и тошнотой. Только на пятый день он вызвал скорую. Его привезли в госпиталь, где он работал, а затем перевели в больницу в Коммунарке. Там Старинского подключили к аппарату ИВЛ. 20 апреля врач умер.

Врачи Люберецкой областной больницы, где коронавирусом заразились несколько десятков медиков, пожаловались в ФСБ, МВД и СК на руководство, обвинив его в халатности. По словам медиков, пациентов с клинической картиной коронавируса не переводили на специально перепрофилированные койки вплоть до получения положительного теста на COVID-19.