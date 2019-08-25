Как сообщает корреспондент Настоящего Времени, в Санкт-Петербурге один человек стоял с плакатом и был задержан после того, как отказался передать полицейскому в руки свой паспорт.
Второго человека, который собирался участвовать в пикете, задержали на выходе из метро Гостиный двор по фотографии. Как сообщает МБХ-медиа, это активист Вадим Казак, полицейские заявили ему, что он задержан по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сейчас Казака везут в 28-е отделение полиции.
Еще один участник протестов читал с паспортом обличительные стихи про партию "Единая Россия", но, поскольку он не разворачивал плакат, полиция не стала его задерживать.
Позже у Гостиного двора полиция отвела в автозак еще одного участника пикетов: он стоял с плакатом "Коррумпированная власть охраняет свои дворцы и офшорные счета", передает МБХ-медиа. Силовики при этом сказали свидетелям, что мужчина не задержан.
В Москве, как сообщает ОВД-Инфо, троих участников пикета "За смену власти" задержали на Славянской площади. Правозащитник Эдуард Рудык назвал их имена: это Николай Овсянников, Кирилл Мямлин и Владимир Филин. По его словам, мужчин задержали у памятника Кириллу и Мефодию и сейчас везут в отделение полиции "Китай-город".
Петербургские силовики традиционно жестко разгоняют протестные акции, начиная с акций "Он вам не царь". В августе на акциях солидарности с Москвой, где люди требовали честных выборов, в Петербурге 10 августа задержали 79 человек, а 17 августа – еще 12 человек.
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