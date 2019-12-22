600 тонн ядерных отходов далее отправят поездом из Санкт-Петербурга в Новоуральск. Груз поедет мимо жилых домов, отмечают экологи.
„Rosatom“
© Itar-Tass / Scanpix

В Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами из Германии. Об этом в интервью DW заявил эксперт Greenpeace Рашид Алимов. Речь идет о 600 тоннах отвального гексафторида урана - так называемых "урановых хвостах".

По данным эколога, днем "урановые хвосты" были перегружены на железнодорожные платформы, в ближайшее время поезд отправится в Новоуральск, он будет в пути около 3-4 дней. Алимов отметил, что в Петербурге поезд с ядерными отходами проедет рядом с жилыми домами, что вызывает тревогу экологов.

Экскурсия для депутатов

На разгрузку были приглашены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также в порту был измерен радиационный фон, он не превышает норму.

В Greenpeace на это заявили, что "Росатом" таким образом пытается успокоить общественное мнение, однако "простая экскурсия" ничего не доказывает и не отвечает на вопросы экологов. "Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России", - отметил Алимов.

Хранение ядерных отходов под открытым небом

Поставка ядерных отходов из Германии в Россию возобновилась осенью этого года после десятилетнего перерыва. До 2022 года планируется экспортировать 12 тысяч тонн "хвостов". По данным экологов, следующий груз будет отправлен в Россию к Новому году.

"Росатом" настаивает, что в Россию поступает обедненный уран на переработку, затем он вывозится обратно за рубеж. Однако в Greenpeace уверены, что все это - специально придуманная схема по вывозу отходов, которые остаются после переработки в России, где скопилось до миллиона тонн таких отходов. Также экологи отмечают небезопасное хранение ядерных отходов в России под открытым небом.

Deutsche Welle

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