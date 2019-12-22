В Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, прибыло судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами из Германии. Об этом в интервью DW заявил эксперт Greenpeace Рашид Алимов. Речь идет о 600 тоннах отвального гексафторида урана - так называемых "урановых хвостах".
По данным эколога, днем "урановые хвосты" были перегружены на железнодорожные платформы, в ближайшее время поезд отправится в Новоуральск, он будет в пути около 3-4 дней. Алимов отметил, что в Петербурге поезд с ядерными отходами проедет рядом с жилыми домами, что вызывает тревогу экологов.
Экскурсия для депутатов
На разгрузку были приглашены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Также в порту был измерен радиационный фон, он не превышает норму.
В Greenpeace на это заявили, что "Росатом" таким образом пытается успокоить общественное мнение, однако "простая экскурсия" ничего не доказывает и не отвечает на вопросы экологов. "Мы настаиваем, что ядерные отходы из других стран не должны храниться в России", - отметил Алимов.
Хранение ядерных отходов под открытым небом
Поставка ядерных отходов из Германии в Россию возобновилась осенью этого года после десятилетнего перерыва. До 2022 года планируется экспортировать 12 тысяч тонн "хвостов". По данным экологов, следующий груз будет отправлен в Россию к Новому году.
"Росатом" настаивает, что в Россию поступает обедненный уран на переработку, затем он вывозится обратно за рубеж. Однако в Greenpeace уверены, что все это - специально придуманная схема по вывозу отходов, которые остаются после переработки в России, где скопилось до миллиона тонн таких отходов. Также экологи отмечают небезопасное хранение ядерных отходов в России под открытым небом.
В Петербург прибыла новая партия ядерных отходов из Германии (4)
600 тонн ядерных отходов далее отправят поездом из...
В Татарстане сотрудники Росгвардии потренировались разгонять митинги на девятиклассниках (1)
В Татарстане Росгвардия потренировалась разгонять...
Восстановлена хронология перестрелки на Лубянке, одного из пострадавших могли ранить сами силовики (6)
Газета "Коммерсант" восстановила хронологию стрельбы...
В Карелии москвич сбросил с вертолета Гелендваген (11)
Блогер из Москвы Игорь Мороз приехал в Карелию и там...
TOP новостей
Перед праздниками жители Литвы отправились за покупками в Польшу (81)
В последние выходные перед Рождество жители Литвы...
Новости об услугах нотариусов: одни услуги подорожают, другие будут бесплатными
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что...
Неужели в детском спектакле можно увидеть российскую пропаганду? (128)
Веселый и забавный детский спектакль или...
Покупка подержанной одежды становится массовым явлением (55)
Глава платформы Vinted , которая дает возможность обмена и...
Аномалии продолжаются: в один из праздничных дней будет идти сильный дождь (1)
"Холода не будет", – сказала синоптик Изольда...