В первой колонке Лизы Песковой для Forbes обнаружили плагиат

После публикации колонки на сайте Пескову уличили в плагиате. Forbes сначала удалил текст, а затем вернул его, указав ссылки на первоисточник.

Колонка Песковой была опубликована 12 сентября. Медиаконсультант и глава компании Silamedia Оксана Силантьева написала в своем фейсбуке, что, проверив текст в система «Антиплагиат», нашла в нем заимствования.

Один абзац был полностью скопирован из публикации издания «Мел» за 2016 год без ссылки на источник. В ней создательница компании Coursera Дафна Коллер писала, что ведущие ВУЗы мира через пять лет позволят студентам получать дистанционное образование.

Силантьева также обнаружила заимствования с незначительно редактурой из публикации женского журнала Passion за 2011 год. Например, Пескова полностью скопировала предложение «Сейчас о дистанционном образовании говорят как о чем-то новаторском, но на самом деле история его появления уходит корнями в далекий 18 век», заменив лишь фразу «уходит корнями» на оборот «упирается корнями».

Пескова таким же образом скопировала историческую справку о первом университете, который ввел дистанционное образование. Силантьева также обнаружила в тексте 9% заимствований из реферата по педагогике за 2012 год, который можно приобрести за 400 рублей. В доступном для просмотра введении автор реферата также рассказывает о первых университетах с дистанционным обучением.

После того, как Пескову уличили в плагиате, колонка была удалена с сайта Forbes, а затем возвращена туда с расставленными ссылками на первоисточники. Первый вариант текста без указания источников доступен в кэше Google.

По словам собеседника Дождя в Forbes, стандарты журнала требуют, чтобы при использовании информации из других СМИ давались ссылки на источники. В данный момент эти ссылки есть в статье, сказал собеседник. Комментировать ситуацию официально журнал отказался.

В конце августа Пескова покинула ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова и вернулась учиться в Париж.

До этого она ездила в Чеченскую республику на первый матч местного «Ахмата», после чего посетила судоремонтный завод «Южный» в Севастополе, принадлежащий чеченскому бизнесмену Рахмутдину Дадаеву. После поездки Пескова рассказала, что судостроительству необходима «сильная информационная поддержка».

Сам Дмитрий Песков признался, что «настороженно относится» к тому, что его дочь занимается общественными проектами, добавив, что ни с кем не хочет это обсуждать.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Июл 17 2017 в 1:20 PDT



