В Перми при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек

В результате прорыва трубы отопления в одном из хостелов Перми утром в понедельник, 20 января, погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Среди погибших - один ребенок. Его возраст не уточняется.
Трагедия произошла в индустриальном районе в жилом доме, где на цокольном этаже находится частный мини-отель "Карамель". По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.
Все жертвы аварии - постояльцы хостела, расположенного в пятиэтажном доме постройки 1965 года. По данным регионального министерства здравоохранения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации и пройдут амбулаторное лечение под наблюдением врачей, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.
Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров сообщил журналистам, что трубу отопления прорвало не в подвальном помещении, где находится хостел, а "где-то выше". "Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним (в отель) стекла вода", - сказал министр.
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