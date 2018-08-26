Снимок с необычной детской площадкой появился в паблике Омск Live в соцсети "ВКонтакте" накануне, 23 августа. "Хоть как-то сохранят в более или менее приличном виде", "Алкаши не бухают в песочнице, подростки не ломают качели, да и дите не убежит никуда ", - согласились с нововведением некоторые читатели сообщества.
Другие шутят: "А где вышки с пулеметами?", "Украл лопатку - добро пожаловать!", "какая-то детская тюрьма", "маленькое гетто".
В самом детском саду Golden Baby Ura.ru пояснили, что площадку защитили от подростков из общежития неподалеку. "Чтобы они не лазили, не гадили на площадке. Они курят, пьют, воруют игрушки", - рассказали сотрудники детсада.
По их словам, родители воспитанников относятся к этой мере абсолютно положительно. В детсаду подчеркнули, что шутить над "площадкой строгого режима" можно до тех пор, пока дети самих шутников не найдут в песочнице презерватив или разбитую бутылку.
Более подробно прокомментировала появление забора с колючей проволокой директор детского сада Ирина Бетлей в беседе с Ngs55.ru. По ее словам, в пятиэтажке по соседству с площадкой живет много бывших сотрудников кирпичного завода, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
"Дети из этого дома не раз занимались вандализмом. Там пили, курили, справляли нужду. Они воруют все игрушки, вплоть до последней формочки. Разрисовывают все маркерами. Каждая прогулка начиналась с того, что шёл дворник или воспитатель и убирал банки, окурки, стекла и даже презервативы", - рассказала Бетлей.
Подростки, от которых закрыли площадку, роют подкопы
Площадку огородили колючей проволокой в июле и ситуация улучшилась. Однако появилась другая проблема. Директор детского сада, однако, посетовала в разговоре с корреспондентом Ngs55.ru, что подростки, живущие в пятиэтажке по соседству, теперь начали рыть подкопы под забором, чтобы туда проникнуть. Дворник постоянно закапывает углубления, но они появляются снова и снова.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области заявили, никаких нарушений в том, что детская площадка огорожена колючей проволокой нет. "В современных санитарных нормах не прописаны требования к ограждениям. Их просто нет. Вообще", - признались в ведомстве.
Между тем у местных жителей есть и другая версия - люди предполагают, что площадку огородили от их чад и доступ разрешат только "золотым детям", посещающим этот садик, пишет "Комсомольская правда".
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