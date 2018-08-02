

Камера для истязаний обнаружилась в ходе следствия по делу об убийстве в СИЗО: 4 февраля 2017 года осужденный на пожизненное заключение убил другого заключенного, нанеся ему множественные удары в область головы и шеи шариковой ручкой и лезвием одноразовой бритвы. После этого он задушил мужчину простынями.

Имя совершившего убийство не называется: в материале он обозначен как "М., 1990 года рождения". По данным информационного агентства "ПроВладимир" речь идет об участнике банды черных риелторов Джафаре Мирзоеве, получившем пожизненное за убийство трех собственников квартир.

Это подтверждают судебные материалы. На сайте Владимирского областного суда, говорится, что член банды черных риелторов, ожидающий в СИЗО вступления своего приговора в силу, 4 февраля 2017 года убил сокамерника "по мотиву личной неприязни".

"В ходе судебного следствия установлено, что основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд установил, что в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства изолятора "незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие".

3 февраля 2017 года Мирзоева поместили в такую камеру, где связали, подвергли побоям и истязаниям. На следующий день, после того, как его развязали, Мирзоев убил инициатора насилия. В прокуратуре отметили, что от арестантов СИЗО-1 поступило "значительное число жалоб" на нарушение их прав администрацией изолятора.

В суде выступило более 20 свидетелей. "При этом нашли свое подтверждение значительные злоупотребления своими служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН области, а также совершение преступлений в отношении содержащихся под стражей в СИЗО-1 лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате в отношении шести сотрудников УФСИН и двух осужденных были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (пункт "а" части 2 статьи 132 УК РФ).

Напомним, ранее большой резонанс вызвало опубликованное "Новой газетой" видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии N1. На записи не менее 10 сотрудников учреждения методично избивают скованного наручниками и распятого на столе лицом вниз Макарова резиновыми дубинками по голеням и пяткам, а также периодически выливают ему на голову воду из ведра.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, в колонии отстранили от работы 17 человек. Шестеро фигурантов дела арестованы. Замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников, по состоянию здоровья помещен под домашний арест. Еще один причастный к пыткам задержан и ожидает меры пресечения.

Вскоре после этого стало известно о гибели заключенного исправительной колонии номер 6 в Брянской области после пыток надзирателя. Сотрудник учреждения связал осужденного и обмотал ему лицо тканью, в результате чего тот задохнулся.

Летом 2017 года правозащитники рассказали об использовании "пыточных" колец в помещении Мосгорсуда для ознакомления с материалами дел.

Подследственных и подсудимых пристегивают к ним наручниками, оставляя свободной одну руку, чтобы те могли листать документы. Однако на деле кольца нередко используются для того, чтобы обездвиживать и избивать арестантов либо надолго оставлять в неудобной позе, рассказывал юрист "Комитета по предотвращению пыток" Дмитрий Пискунов. В Мосгорсуде это назвали провокацией, а опубликованное в СМИ фото арестанта в наручниках назвали постановочным.