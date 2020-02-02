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В Новосибирске обрушилась кровля кафе на бульваре Молодежи. Один человек погиб, несколько пострадали, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Следственного комитета.
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Ведомство завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в здании, которое принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания. В результате обрушения погибла девушка, еще четверо получили вред здоровью разной степени тяжести.

Обрушившееся здание было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. В этот момент в кафе проходила вечеринка. Всего в здании находилось около 200 человек, почти всем удалось самостоятельно эвакуироваться.

NEWSru.com

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Nik MacMillan / Unsplash

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