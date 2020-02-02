Ведомство завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).
По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в здании, которое принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания. В результате обрушения погибла девушка, еще четверо получили вред здоровью разной степени тяжести.
Обрушившееся здание было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. В этот момент в кафе проходила вечеринка. Всего в здании находилось около 200 человек, почти всем удалось самостоятельно эвакуироваться.
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