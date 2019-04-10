В Новороссийске ФСБ, защищая духовные скрепы РФ, сорвала праздничное богослужение баптистов

Спецоперация силовиков была проведена 7 апреля. В ней участвовали представители городской администрации, полиции, ФСБ и казаков, рассказал на страничке в Facebook член баптистской церковной общины Евгений Кокора.

В разговоре со Znak.com Евгений пояснил, что силовики запрещали съемку, угрожали прихожанам и препятствовали проведению службы. В зале находилось около 70 верующих, в том числе дети и пожилые люди. Какие претензии хотят предъявить церковной организации и на каких основаниях требовалось прекратить воскресное богослужение - непонятно.

Представители церкви сразу попытались обратиться в местное отделение ФСБ, однако встретиться с начальником отделения и написать заявление не удалось. Однако обращение в ФСБ показало, что именно этот орган стоит за преследованием баптистов, считает Евгений Кокора.

По словам представителя религиозной общины, он 1,5 часа вел диалог с сотрудником ФСБ "об истории церкви и о роли русского духовного мира, и конечно о том, что произошло в воскресение". Судя по всему, чекисту удалось произвести на верующего положительное впечатление. Евгений назвал своего собеседника "очень начитанным и компетентным в вопросах истории, в том числе религиозной". В качестве примера такой компетентности Кокора добавил, что сотрудник ФСБ "наизусть прочитал символ веры".

Кроме того, "начитанный" чекист заявил, что "все секты - баптисты, адвентисты, пятидесятники и т.д. - раскалывают русский единый духовный мир".

"Вон оно что!!! Мы даже так поняли, что это не только мнение одного лишь частного человека служителя ФСБ, но так понимает нас государство. Поэтому не удивляйтесь, что так все происходит", - написал Евгений Кокора.

Представитель религиозной общины попросил силовиков больше не вмешиваться в их богослужения, поскольку ничем плохим они не занимались. Такие богослужения верующие будут проводить и впредь, сославшись на повеление Спасителя.

Баптисты дали понять сотрудникам ФСБ, что чиновники своими действиями "искусственно нагнетают обстановку, вызывая протестные отношения к существующей власти, в частности у верующих людей".

"Если продолжится силовое давление, то это ни к чему хорошему не приведет. Верующих запугать сложно, наши праотцы и не то прошли в советское время", - заключил Евгений Кокора.

Евангельские христиане-баптисты - самое многочисленное протестантское объединение и вторая по величине христианская конфессия в стране. Сегодня в России проживает около 150 тысяч христиан-баптистов. Никаких решений о признании организации деструктивным культом не было, хотя с определенным противодействием со стороны власти баптисты уже сталкивались неоднократно. Например, в Татарстане пастора Церкви евангельских христиан-баптистов "Возрождение" Леонида Поворова оштрафовали на 20 тысяч рублей за якобы несанкционированный митинг, к которому бюрократы отнесли крещение в реке. Соответствующее решение о штрафе принял суд Набережных Челнов.

В суде пастор рассказал, что он организовал "выход на природу с прихожанами": верующие пили чай и провели обряд крещения. При этом Поворов подчеркнул, что члены церкви "местность выбрали отдаленную", а само мероприятие было "непубличным", без посторонних. Никаких транспарантов с лозунгами не было, миссионерская деятельность не велась, заверил он. Защита пастора утверждала, что "мероприятие носило корпоративный характер, в связи с чем согласование с органами власти не требовалось".

Однако российская Фемида сочла, что "открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии, а следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинению ущерба нравственному и физическому здоровью граждан".

Христиане-баптисты пришли к выводу, что в городе Набережные Челны "была проведена операция устрашения". "Руководство Российского Союза евангельских христиан-баптистов оценивает этот случай как посягательство на конституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку", - добавили они.

Добавим, что наиболее жестким преследованиям в последнее время подвергаются общины религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в апреле 2017 года была признана экстремистской. Верующие-иеговисты сталкиваются не только с массовыми обысками и арестами, но также жалуются на пытки и избиения со стороны силовиков.

При этом президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека (СПЧ) назвал внесение религиозной организации в список экстремистских "полной чушью".