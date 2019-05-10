В Новгороде колонну "Бессмертного полка" замкнул "Хвостатый полк". Местный кинологический клуб вывел своих собак как дань уважения собакам, принимавшим участие в войне.

Ранее в центре Москвы прошло шествие "Бессмертный полк". В нем, как и в предыдущие годы, принял участие Владимир Путин с портретом своего отца. Некоторые участники шествия в Москве надели на себя ордена и медали своих прадедов. На вопрос корреспондента Радио Свобода, почему они это сделали, они ответили, что кто-то должен их носить.

В пресс-службе московской полиции заявили, что в шествии приняло участие около 700 тысяч человек.

Празднование Дня Победы прошло и в других городах России.

В Волгограде, как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция запретила группе велосипедистов участвовать в марше "Бессмертного полка".

В Сургуте полиция перед началом "Бессмертного полка" увезла участниц пилотажной группы "Барсы" в отдел ОВД. В инстаграме группы написали, что причиной задержания стал "экстремизм".

В Красноярском крае во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб. Строение в деревне Михайловка смогли потушить только через шесть часов после возгорания.

В Нижнем Тагиле на шествии "Бессмертного полка" провезли в клетке человека, который был одет в форму военнослужащего нацистской Германии. Вместе с ним были заперты две собаки.​

По данным СМИ, на празднование Дня Победы в Москве власти планировали потратить порядка 470 миллионов рублей – на 145 миллионов меньше, чем в прошлом году. Сообщалось, что 102 из них пойдут на разгон облаков. Самую большую сумму – 180 миллионов рублей – выделили на перевозку военных.

В России сейчас осталось в живых 75,5 тысячи человек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.​ Вдов инвалидов и участников войны – больше 240 тысяч человек. Также в стране живёт больше 762 тысяч тружеников тыла.

Лиц, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда", осталось 96,3 тысячи человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма – 103,7 тысячи человек. Меньше всего осталось совершеннолетних узников фашизма – всего 144 человека.