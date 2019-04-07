В Нижнем Новгороде из-за угроз перенесен Форум гражданских активистов

В Нижнем Новгороде активистам из-за угроз не удается провести форум "Свободные люди". Отель "Азимут" отказал организаторам мероприятия в аренде прямо перед его началом и вернул деньги, сообщила политик Наталья Грязневич в интервью "Новой газете" в воскресенье, 7 апреля.
Представители отеля объяснили отказ тем, что к ним поступил звонок с требованием закрыть площадку под угрозой приезда ОМОНа. Организаторам приходится встречать участников у "Азимута" и перенаправлять на резервную площадку.
Отказы в аренде
Отель "Азимут" - уже третья площадка, отменившая договоренности о проведении форума. Гранд-отель "Ока", где мероприятие предполагалось проводить первоначально, сослался на непредвиденный ремонт из-за затопленного помещения, а "Маринс парк отель" аннулировал оплаченную бронь, заявив, что у него закончились места.
На гражданском форуме "Свободные люди" 7 апреля должны выступить такие известные политики, как экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Гражданской Инициативы" Дмитрий Гудков, бывший председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров и другие. Цель мероприятия - объединение нового поколения гражданских лидеров и создание пространства для обмена опытом и выработки новых идей.
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