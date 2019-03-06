Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти, компания и правительство Нижегородской области заключили соглашение о строительстве. Если "Роскосмос" согласует проект, то космодром начнут возводить в 2020 году. "КосмоКурс" направил в "Роскосмос" несколько вариантов участков, где можно построить объект, сообщили в компании.
В создание космодрома вложат 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций. Сейчас компания ищет дополнительных инвесторов в России и других странах.
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