Частная космическая компания "КосмоКурс" планирует до 2025 года построить в Нижегородской области первый частный космодром, с которого будет отправлять в космос туристов.
Erdvėlaivis Sojuz kyla iš Baikonuro
© AFP / Scanpix

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти, компания и правительство Нижегородской области заключили соглашение о строительстве. Если "Роскосмос" согласует проект, то космодром начнут возводить в 2020 году. "КосмоКурс" направил в "Роскосмос" несколько вариантов участков, где можно построить объект, сообщили в компании.

В создание космодрома вложат 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций. Сейчас компания ищет дополнительных инвесторов в России и других странах.

Медуза
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