По словам источника, в небе опасно сблизились «Суперджет», летевший в Москву из Таллина, и «Боинг», летевший из Мурманска. Сближение произошло на высоте около 4300 метров — в этот момент «Суперджет» готовился к посадке в «Шереметьево».

Расстояние между самолетами в момент сближения составило всего 600 метров. «Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты», — сказал источник.

Лайнеры приземлились в «Шереметьево» и «Внуково». Посадки прошли благополучно, никто не пострадал. Официально об этом инциденте не сообщалось.

Согласно данным с онлайн-табло «Шереметьево», рейс из Таллина в Москву авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту по расписанию в 23:30 мск. Рейс из Мурманска, по данным онлайн-табло «Внуково», осуществляла авиакомпания UTair. Самолет приземлился в 23:43. Ожидаемое время посадки, указанное на сайте аэропорта, — 23:05.