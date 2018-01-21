В небе неподалеку от Москвы произошло опасное сближение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Инцидент произошел вечером накануне, 20 января.
Oro linijų bendrovės „Aeroflot“ lėktuvas
© Reuters/Scanpix

По словам источника, в небе опасно сблизились «Суперджет», летевший в Москву из Таллина, и «Боинг», летевший из Мурманска. Сближение произошло на высоте около 4300 метров — в этот момент «Суперджет» готовился к посадке в «Шереметьево».

Расстояние между самолетами в момент сближения составило всего 600 метров. «Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты», — сказал источник.

Лайнеры приземлились в «Шереметьево» и «Внуково». Посадки прошли благополучно, никто не пострадал. Официально об этом инциденте не сообщалось.

Согласно данным с онлайн-табло «Шереметьево», рейс из Таллина в Москву авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту по расписанию в 23:30 мск. Рейс из Мурманска, по данным онлайн-табло «Внуково», осуществляла авиакомпания UTair. Самолет приземлился в 23:43. Ожидаемое время посадки, указанное на сайте аэропорта, — 23:05.

Телеканал "Дождь"
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