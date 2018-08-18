По словам Александра Хаминского, проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.

Хаминский больше года занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Для них, рассказал он, будет создан особый налоговый режим и введены штрафы за его нарушение.

"Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны", — пояснил Хаминский.

Он обратил внимание на то, что зарубежные артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. "Сегодня даже участие в большом концерте с афишами позволяет им приехать, быстро выступить и так же быстро уехать", — пояснил общественник.

Однако для коммерческих выступлений артисту нужна рабочая виза, для бесплатных концертов — гуманитарная. За незаконное выступление в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях грозит штраф от 5000 до 7000 рублей и обязательное административное выдворение из России, в других городах и регионах — штраф от 2000 до 5000 рублей​ с возможным административным выдворением.

В данный момент органы собирают фотографии и видеозаписи выступлений Вайкуле в России, чтобы установить факт нарушения закона. Если они докажут, что она незаконно работала в РФ, ей грозит штраф и выдворение из страны. "Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле — это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем"" — подчеркнул Хаминский.

Однако позже заместитель председателя общественного совета МВД по Москве Валерий Грибакин опроверг заявление Хаминского о проверке в отношении певицы Лаймы Вайкуле, передает ТАСС.

"По всей видимости, Александр Хаминский в своих комментариях высказывал мнение как частное лицо, имеющее юридическую практику. Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах Общественного совета", — сказал Грибакин.

По его словам, Общественный совет не принимал никаких решений по поводу обращений с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России зарубежных звезд эстрады, в том числе Лаймы Вайкуле.

Управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский сказал РБК, что проверка общественным советом МВД "вряд ли получит продолжение в юридическом плане". "Это больше похоже на заявления, призванные привлечь внимание к определенному действию артиста и вызвать его критику", — полагает юрист.

"Никакого выдворения в данном случае, скорее всего, не будет… Даже если нарушения в контрактах на выступления будут найдены, то возникает вопрос, почему они выявлены только сейчас — после многих лет концертов", — рассказал он.

В свою очередь директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заметил, "у Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, ранее в августе Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление о том, что не будет выступать в российском Крыму, пока со страны не будут сняты международные санкции, а до тех пор не приедет на полуостров даже за гонорар. В России это вызвало скандал, многие ее слова восприняли враждебно. Слова певицы вызвали общественный резонанс.