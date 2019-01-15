"Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи", - рассказала ТАСС главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова. Она отметила, что все делается в рамках закона. "Слабоалкогольные напитки - это только пиво, никакие другие", - подчеркнула специалист.

Правда, пиво продается лишь в части отделений. "В основном в отдаленных отделениях. Это 40 отделений из 152 в Мурманской области", - пояснила Голушкова, отметив, что реализация пива "предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции".

Как сообщили на предприятии связи "Вечернему Мурманску", по данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов.

Отметим, это нововведение пришлось по душе не всем. Автор сообщения, опубликованного в группе "Мурманск" в соцсети "ВКонтакте", скорее возмущен новым ассортиментом, нежели обрадован. "Судя по новой "позиции" на продажу в отделениях почтовой связи, скоро будем там видеть еще алкашей с близлежащих домов. А они могут знатно затянуть очередь", - посетовал он.

Другие пользователи, напротив, отмечают удобство нововведения: получив или отправив корреспонденцию, не нужно заходить в магазин - все есть на месте. "Чтобы в очереди не скучали", - иронизируют подписчики группы, предлагая там же продавать и рыбу в качестве закуски.

Мурманская область не первый регион, где на почте можно купить пиво. В октябре этот напиток стали продавать в отделениях связи Саратовской области, писала "Комсомольская правда". Основной причиной такого шага называли убыточность большинства сельских почтовых отделений. За счет реализации пива почтовики надеются получить дополнительный доход. Из 914 областных отделений почтовой связи алкогольный напиток собирались продавать в 123.

А вот в Бурятии еще в сентябре 2014 года власти запретили продажу пива в почтовых отделениях. Там оно продавалось с февраля 2013 года. В парламенте республики решили, что это плохо влияет на имидж почтовой связи.