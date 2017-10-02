Нового посла встречали представители посольства и МИД РФ.
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) October 2, 2017
3 октября Хантсман вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. 29 сентября он принял присягу в новом качестве.
Президент США Дональд Трамп в середине июля выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ. 56-летний отец семерых детей на протяжении своей карьеры чередовал бизнес и политику. На его счету должности посла США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, губернатора Юты при Джордже Буше-младшем, посла в Китае при Бараке Обаме, а также участие в совете директоров Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton. В 2012 году он стал одним из кандидатов в президенты от республиканцев, но вскоре вышел из предвыборной гонки.
Хантсман критиковал предложенную Обамой политику "перезагрузки" отношений между США и Россией. Вместе с тем он выступал за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями, однако настаивал, что отношения двух государств следует рассматривать более объективно.
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