Нового посла встречали представители посольства и МИД РФ.





3 октября Хантсман вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. 29 сентября он принял присягу в новом качестве.

Президент США Дональд Трамп в середине июля выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ. 56-летний отец семерых детей на протяжении своей карьеры чередовал бизнес и политику. На его счету должности посла США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, губернатора Юты при Джордже Буше-младшем, посла в Китае при Бараке Обаме, а также участие в совете директоров Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton. В 2012 году он стал одним из кандидатов в президенты от республиканцев, но вскоре вышел из предвыборной гонки.

Хантсман критиковал предложенную Обамой политику "перезагрузки" отношений между США и Россией. Вместе с тем он выступал за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями, однако настаивал, что отношения двух государств следует рассматривать более объективно.