В Москве запустили электронную библиотеку

Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства Москвы.
"В электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений. В базе есть художественная литература, отечественная и зарубежная классическая проза, издания, посвященные искусству и литературе. Доступны аудиокниги. Еще один важный плюс электронной библиотеки – появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг", – сообщила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Марина Рогачева.
Чтобы стать читателем электронной библиотеки, пользователю необходимо установить приложение "ЛитРес" для iOS и Android, а также завести годовой именной аккаунт "ЛитРес: Библиотека", обратившись в читальню. После этого загрузить нужную книгу можно будет и с ПК через браузер.
В сообщении отмечается, что получить электронную книгу пользователь сможет на две недели, и в течение этого времени она будет недоступна для других читателей, а затем пропадет из списка книг в приложении и возвратится в список доступной литературы. Однако наиболее популярные книги будут представлены в библиотеке в нескольких виртуальных экземплярах. Создатели проекта обещают, что фонд библиотеке будет постоянно пополняться.
Как уточнила Рогачева, завести аккаунт в электронной библиотеке можно будет на Московском культурном форуме, который пройдет в Манеже с 23 по 25 марта.
Напомним, в середине февраля первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство ставит перед собой цель оцифровать все книги, изданные на территории России.
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