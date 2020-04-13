В Москве запущена система цифровых пропусков для поездок по городу

Однако воспользоваться ею пока смогло ограниченное число граждан. Дело в том, что еще не отработанная пока система не выдерживает нагрузки. Москвичи жалуются, что не могут воспользоваться услугой, так как она работает с перебоями или вообще не работает.

Однако в мэрии напоминают, что пропуска для передвижения по городу пока не являются обязательными. Это произойдет только с 15 апреля. В ближайшее время работа системы будет налажена. Кроме того, получить пропуск можно b по телефону +7-495-777-77-77 или же отправив СМС на номер 7377.

Объясняя причину сбоя при выдаче пропусков на сайте mos.ru, власти Москвы сообщили, что во всем виноваты внешние враги, хакеры, вмешательство из-за рубежа.

Для передвижения пешком при пропуск не нужен, при этом необходимо строго соблюдать правила и ограничения, установленные режимом повышенной готовности. Выходить из дома можно, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку, вынести мусор.

Цифровой пропуск выдается бесплатно. Предложения в интернете оформить пропуск за деньги - мошенничество, предупредили в мэрии.

Для поездок выдается три вида пропусков: для работающих, для посещения медицинской организации и для поездок в иных целях. Следовать на работу могут только сотрудники организаций, деятельность которых не приостановлена, и только в случае, если их присутствие на рабочем месте необходимо. Цифровой пропуск для работников выдается на срок до 30 апреля.

Пропуск для разового передвижения для посещения медицинской организации выдается на один календарный день. Количество таких пропусков в течение недели не ограничено. Пропуск для разового передвижения в иных личных целях выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю.

Цифровые пропуска могут не получать военнослужащие, государственные и муниципальные служащие и лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также судьи, адвокаты, нотариусу, включая их помощников, журналисты и охранники - при наличии действующих служебных удостоверений.