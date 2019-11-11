Спектакль с названием "#рябчиковжуй #новыдержитесь" был создан подростками из студии Центра театрального искусства. Его готовили в жанре "сатирического памфлета", пояснил Таттари. Спектакль отобрали для участия в фестивале, который проходит в Москве с 5 по 10 ноября. По информации Таттари, авторы спектакля успели получить официальное приглашение, а саму постановку включили в афишу. Показ должен был состояться 9 ноября.
"6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор ЦК «Сцена» А.В.Петрова запрещает показ спектакля. По телефону[...]. Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать", — рассказал он. Таттари отметил, что создатели не планировали поддерживать какое-либо политическое движение.
Версию, которую изложил в Facebook Таттари, подтвердила РБК художественный руководитель Московского Лианозовского театра Надежда Егорова. "Сначала нас пригласили на фестиваль официально. А за два дня до выступления сообщили о том, что показывать спектакль нельзя. В озвученных причинах звучали такие выражения как "такое нельзя показывать на сцене госучреждения", "у нас ипотека, семьи, коллектив". Мы услышали это от директора Центра культуры "Сцена" Анжелики Петровой", — рассказала она.
Егорова пояснила, что, по ее мнению, организаторы фестиваля просто испугались. "Ну да, "Чиполлино" сейчас актуальный текст, но мы в этом не виноваты, не мы его актуальным делаем. Единственная шутка, которая могла кого-то напугать, это "кур нет, но вы держитесь". Ну, еще там есть слова "национализация", "девальвация" — и собственно все", — сказала худрук театра.
РБК направил официальный запрос в "ЦК "Сцена".
По словам Таттари, спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" бесплатно дадут на следующей неделе на площадке Центра театрального искусства при Московском Лианозовском театре.
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