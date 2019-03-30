"У нас заявка по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1. Происходит загорание на 6 этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь и что горит на данный момент уточняется. Сведений о пострадавших не поступает", — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В соцсетях появились фото и видео возгорания. На них видно, что у здания спорткомплекса работают несколько пожарных машин и спасатели.



В пресс-службе МЧС сообщили "РИА Новости", что пожарным уже удалось сбить открытое горение.

В ГУ МЧС по Москве позднее сообщили РБК, что пожар удалось ликвидировать. "Ликвидирован в 19:21 на площади 30 кв. метров", — сообщили спасатели. По предварительной информации, в здании произошло возгорание кабеля под подвесным потолком на шестом этаже.

"Олимпийский" был построен у метро "Проспект Мира" к Олимпиаде 1980 года в Москве. В спорткомплекс входят основная арена, залы гимнастики и хореографии, восстановительный центр, плавательный бассейн и другие объекты. ​

В мае 2014 года мэрия Москвы продала 64% акций "Олимпийского" за 4,67 млрд руб. структуре, подконтрольной группе "Альянс" предпринимателя Мусы Бажаева. 8% акций комплекса принадлежат отдельным физлицам с момента аукциона. "Альянс", в свою очередь, перепродал свою долю в декабре 2017 года компании "Киевская площадь", которая принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Новые владельцы пообещали провести реконструкцию здания, вложив в нее не менее $300 — 400 млн. Реконструкция должна продлиться до 2021 года.