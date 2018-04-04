В Москве загорелся детский торговый центр "Персей": есть жертвы

Торговый центр находится в доме 28 на Малой Семеновской улице на востоке Москвы. На четвертом этаже находятся игровая зона, парикмахерская и студии для детей. "Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи", — рассказал источник РИА "Новости".

Известно, что загорелся склад с игрушками на четвертом этаже. Часть посетителей, отрезанных дымом, эвакуировали по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей ТЦ с другим зданием. Штатно сработала система дымоудаления.

Всего из здания было эвакуировано около 300 человек, но внутри еще могут находится люди сообщает источник "Интерфакс". "Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ", — отметил источник.

"Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможным пострадавших в галереях ТЦ", — сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Система дымоудаления торгового центра сработала штатно. По данным источника агентства "Москва" в экстренных службах, в ТЦ загорелась крыша, также пожар начался в складском помещении.

Возгорание произошло на складе готовой продукции, уточнил владелец ГК "Персей", управляющей сетью торговых центров "Персей для детей", Борис Тритенко, сообщает RNS.

"Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции… Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там", — сказал Тритенко.

Вскоре открытое горение в ТЦ "Персей" было потушено, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного главка МЧС. Пожарным потребовалось провести проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. По предварительным данным, во время пожара погиб один человек, сотрудник торгового центра, сообщил глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов. При тушении возгорания также пострадали трое пожарных.

Торговый центр "Персей для детей" открылся в Москве в 2009 году. Там находятся магазины с детской мебелью, одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина". Общая площадь ТЦ составляет 10 тысяч квадратных метров.