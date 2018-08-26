Обоих задержанных увезли в ОВД "Китай-город". Полицейские также забрали внучку участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской. Анна Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии. Плакаты полицейские отобрали.

Шарова-Делоне позднее отпустили. Его обвиняют в нарушении правил проведения митинга.

На сегодняшней акции также присутствовал участник "Демонстрации семерых" Павел Литвинов и еще несколько десятков человек.

На Красной площади в эти дни проходит ежегодный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Его охраняет полиция и бойцы Росгвардии.

Сегодня исполняется 50 лет со дня проведения акции "Демонстрация семерых", участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 в знак протеста против подавления Пражской весны.

За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о "Демонстрации семерых". 24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы". 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверых участников акции "За нашу и вашу свободу" увезли в отделение полиции, а позднее оштрафовали.