Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщает в субботу, 27 июля, сайт "Медуза".
По словам Гудкова, правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда он с женой возвращался в Москву с дачи.
Полиция также задержала еще одного независимого и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлию Галямину.
Накануне в штабах у Гудкова и Галяминой прошли обыски.
Утром 27 июля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а в ночь на 27 июля - муниципальный депутат Илья Яшин.
27 июля у здания московской мэрии состоится акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие не согласовано с властями.
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