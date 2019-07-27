Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщает в субботу, 27 июля, сайт "Медуза".

По словам Гудкова, правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда он с женой возвращался в Москву с дачи.

Полиция также задержала еще одного независимого и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлию Галямину.

Накануне в штабах у Гудкова и Галяминой прошли обыски.

Утром 27 июля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а в ночь на 27 июля - муниципальный депутат Илья Яшин.

27 июля у здания московской мэрии состоится акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие не согласовано с властями.